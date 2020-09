Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di martedì 8 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.Interessante anche i risultati di diversi sondaggi sulle prossime elezioni regionali. Il centrodestra è in forte vantaggio in Veneto (Zaia al 78%), Liguria (Toti al 60%) e nelle Marche (Acquaroli al 52%) ed è avanti anche in Puglia di soli 4 punti. Al centrosinistra sicura la Campania con De Luca vicino al 60%.Molto incerta la questione in Toscana, regione chiave, da sempre "rossa". L'ultimo ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Escalation Cina-Australia. Pechino "costringe" gli ultimi due giornalisti rimasti, a tornare a casa la Repubblica La prossima Fiera di Francoforte sarà soltanto digitale

Quest’ultima sarà ridotta e distribuita tra digitale e alcuni incontri dal vivo prevalentemente in città, mentre online sarà accessibile un catalogo dei diritti editoriali. Tra gli ospiti più attesi ...

Ubriaca infastidisce i clienti e si scaglia contro i poliziotti, un 20enne insulta gli agenti: due denunce

Gli agenti giungevano sul posto ... il quale notava la scena e individuava in modo non equivoco l’autore delle offese. Quest’ultimo, dunque, veniva immediatamente bloccato ed indentificato risultando ...

