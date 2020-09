Giappone, surplus partite correnti ancora sotto attese (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Risale dai minimi di 5 anni il surplus delle partite correnti del Giappone nel mese di luglio. Secondo il Ministero delle Finanze Giapponese (MOF), l’avanzo delle partite correnti si è attestato a 1.468 miliardi di yen, rispetto ai 168 miliardi del mese precedente ed ai 2.023 miliardi dello stesso mese del 2019. Il dato però è ancora sotto le attese che erano per un surplus di 1.869 miliardi. La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un deficit di 212 miliardi di yen, contro il disavanzo di 235 miliardi di giugno e di 271 miliardi di luglio 2019, a fronte di un calo delle esportazioni a 5.229 miliardi di yen (-19,6%) e delle importazioni a 5.092 ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Risale dai minimi di 5 anni il surplus delle partite correnti del Giappone nel mese di luglio. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo delle partite correnti si è ...