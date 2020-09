Ghostbusters: Bill Murray e Dan Aykroyd nell'esilarante video rivolto agli esercenti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le due star di Ghostbusters Bill Murray e Dan Aykroyd realizzarono un video per convincere gli esercenti indipendenti a distribuire il primo film che diede il via alla saga. Todd Spence ha pubblicato su Twitter un cortometraggio degli anni '80 realizzato da Bill Murray e Dan Aykroyd per convincere i cinema indipendenti a distribuire Ghostbusters - Acchiappafantasmi. Il cortometraggio promozionale vede i due attori interpretare i personaggi iconici del franchise, il dottor Peter Venkman e il dottor Ray Stantz. Nel video Venkman e Stantz tentano di convincere gli esercenti dei cinema indipendenti a mettere in cartellone Ghostbusters - Acchiappafantasmi, il primo film ... Leggi su movieplayer

