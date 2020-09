Follia ad Ardea: litiga con la compagna e incendia la casa per dispetto (Di martedì 8 settembre 2020) Follia ad Ardea dove un uomo ha dato fuoco alla propria abitazione di Via Colle Marini. L’uomo, un pregiudicato del posto, aveva avuto una violenta lite con la sua compagna e, per dispetto, ha fatto esplodere una bombola del gas all’interno del loro appartamento per poi darsi alla fuga. L’esplosione ha dato origine a un incendio che ha distrutto una parte dell’appartamento. Fortunatamente sembrerebbe che nessuno sia rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ardea che hanno avviato le ricerche dell’uomo. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

