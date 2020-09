Coppa Italia, Juve Stabia subito in campo: sorteggiata l’avversaria (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Giornata di sorteggi per quanto riguarda la Coppa Italia. L’occasione per tornare in campo immediatamente e mettersi alle spalle la delusione della retrocessione dalla B alla C. La Juve Stabia deve scaldare i motori per il primo impegno ufficiale, quello della manifestazione tricolore con la vespe che attendono la Tritium. Una sfida non impossibile. I campani, al secondo turno, però, avrebbero un avversario di altro valore, il Pisa. In campo il 23 settembre. L'articolo Coppa Italia, Juve Stabia subito in campo: sorteggiata l’avversaria proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

