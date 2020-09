Comunali, Clemente candidato sindaco spacca deMa (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il nome di Alessandra Clemente come candidato sindaco spacca la base di deMa. Aumentano le fibrillazioni cominciate dopo la notizia, pubblicata da Anteprima24, del summit sulle prossime amministrative e tenutosi in una villa nel Cilento a cui erano presenti Clemente, alcuni suoi fedelissimi tra cui il consigliere Laura Bismuto ed il fratello del sindaco, Claudio de Magistris. L’assessore alla Legalità e nipote del senatore Sandro Ruotolo, è la persona su cui punterebbe de Magistris per le prossime Comunali. Il nome da portare sul tavolo della trattiva con PD e M5S per tentare di costruire una coalizione in vista delle elezioni del 2021. Ieri la riunione nella sede di deMa con ... Leggi su anteprima24

ilgiornalelocal : #Casamarciano: accuse sessiste a Carmela #DeStefano Ecco cosa ha organizzato il 'rivale' Clemente #Primiano… - trematerra : CASAMARCIANO. Comunali 2020. Clemente Primiano sfida l’egemonia dell’ex sindaco Manzi. - - bassairpinia : CASAMARCIANO. Comunali 2020. Clemente Primiano sfida l'egemonia dell'ex sindaco Manzi. - -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Clemente Comunali, Clemente candidato sindaco spacca deMa anteprima24.it Ciminna, 61° anniversario dell’uccisione del Carabiniere Scelto Clemente Bovi

Ricorre oggi il 61° anniversario dell’uccisione del Carabiniere Scelto Clemente Bovi di Ciminna, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare il 25 settembre 1960. Alle ore 10,00 di questa mattina ...

Smart mobility a Napoli, monopattini elettrici per tutti con il servizio di sharing

Dopo Milano, Torino, Roma, Pescara, Bari e Ravenna, anche Napoli diventa città della smart mobility. Da oggi, infatti, i monopattini elettrici di Helbiz sono a disposizione dei cittadini napoletani e ...

Ricorre oggi il 61° anniversario dell’uccisione del Carabiniere Scelto Clemente Bovi di Ciminna, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare il 25 settembre 1960. Alle ore 10,00 di questa mattina ...Dopo Milano, Torino, Roma, Pescara, Bari e Ravenna, anche Napoli diventa città della smart mobility. Da oggi, infatti, i monopattini elettrici di Helbiz sono a disposizione dei cittadini napoletani e ...