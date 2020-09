Colleferro, i fratelli Bianchi respingono le accuse: «Willy? Non lo abbiamo toccato» (Di martedì 8 settembre 2020) «Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati». Così Marco e Gabriele Bianchi durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. «Siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso», hanno aggiunto i due fratelli. Al termine dell’interrogatorio, l’avvocato Massimiliano Pica ha detto: «I miei assistiti hanno raccontato di avere visto delle persone che loro conoscevano e che erano coinvolte in una rissa con altri soggetti a loro sconosciuti. I miei assistiti hanno fornito al giudice i nomi dei loro conoscenti. Gli indagati ... Leggi su open.online

