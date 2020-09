Cesare Battisti fa la vittima: sciopero “totale” della fame. Vuole la revoca dell’isolamento (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti, l’ex-terrorista dei Pac, i proletari armati per il Comunismo condannato all’ergastolo per 4 omicidi e che, per anni, ha beffato lo Stato italiano dalla sua latitanza dorata in Brasile, annuncia uno sciopero della fame. L’obiettivo di Cesare Battisti è quello di richiamare l’attenzione sulla sua condizione. Ed ottenere, così, la revoca dell’isolamento diurno nel carcere di Oristano dove si trova recluso dopo essere stato estradato. L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo avverte che il suo sarà uno “sciopero totale della fame” per indurre lo Stato italiano a rivedere la sua condizione ... Leggi su secoloditalia

