Cate Blanchett, i segreti del suo trucco anti age a Venezia 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Come truccarsi dopo i 50 anni: i si e i no sfoglia la gallery Radiosa, sempre e comunque: non c’è altro modo per definire Cate Banchett, 51 anni compiuti a maggio. La presidentessa di Giuria della 77esima Mostra del Cinema di Venezia sta dando sfoggio della sua allure sera per sera sui red carpet del Lido, preparata dalla make up artist Mary Greenewell (ex truccatrice fidata di Lady D.) per Giorgio Armani Beauty, di cui Cate è la prima (e unica) beauty global ambassador. Un “volto globale” di bellezza che rappresenta una concezione in senso ... Leggi su iodonna

