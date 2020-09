Bollettino Covid 8 settembre, aumentano i nuovi positivi (Di martedì 8 settembre 2020) I dati forniti dal Ministero della Salute raccontano un aumento dei casi rispetto alla giornata di ieri a causa del numero elevato di tamponi. 1.370 i nuovi positivi e 10 i decessi Tornano a salire i nuovi positivi Italia. Il Bollettino Covid di oggi, 8 settembre, racconta un aumento di 1.370 nuovi contagiati – contro i 1.108 di ieri – e 10 decessi nelle ultime 24 ore. I contagiati al momento sono 280.153 mentre il numero dei morti sale a 35.563 . I guariti di oggi sono 563 , per un totale di 210.801 persone che hanno sconfitto il virus. Dopo il numero limitato dei tamponi del weekend, con la correlata discesa dei contagi, i numeri tornano a salire a fronte dei 92.000 di oggi, in linea con i 100.000 della scorsa settimana. A Polignano a ... Leggi su bloglive

ComuneNapoli : Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi m… - capricorne_o : - baritoday : I nuovi contagi covid in Puglia salgono a 143: tre le persone decedute, oltre 3500 i tamponi effettuati… - AngelsalvadorZ : RT @ilmessaggeroit: #covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 contagi e 10 morti - ilmessaggeroit : #covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 contagi e 10 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.005 (+30 rispetto ...Altri 218 contagiati in Campania, 35 in più di ieri con 1.165 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 4.262 test, dun ...