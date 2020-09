Wanda Nara, il duro attacco di Maxi Lopez: “E’ una mamma incosciente” (Di lunedì 7 settembre 2020) Wanda Nara pesantemente accusata dall’ex marito Maxi Lopez sul suo ruolo di mamma che non si prenderebbe cura dei suoi figli Lady Icardi al centro delle polemiche con dure accuse che non arrivano solo dal web! A scagliarsi contro l’ex moglie adesso è Maxi Lopez che durante il programma “Los Angeles de la Mañana” ha … L'articolo Wanda Nara, il duro attacco di Maxi Lopez: “E’ una mamma incosciente” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Il calciatore argentino Maxi Lopez attacca Wanda Nara e la accusa per la positività dei suoi figli, che vivono proprio con la ex moglie. Querelle tra Maxi Lopez e Wanda Icardi per i figli. L’ex marito ...Wanda Nara non si cura delle polemiche degli ultimi giorni sulla positività al Coronavirus del marito Mauro Icardi e di due suoi figli, con l'ex compagno Maxi Lopez che ha accusato apertamente la show ...