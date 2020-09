Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Lucaè indagato per falso e truffa, dopo la nomina di 4 vigili urbani di Salerno a ruoli di responsabilità nella Segreteria del Presidente della Giunta regionale. I magistrati hanno già ascoltato il governatore intorno al periodo del lockdown e De Luca avrebbe risposto a tutte le domande. L’indagine partita da un incidente stradale Era il 15 settembre 2017, una ragazza di 22 anni venne investita dall’auto di De Luca mentre era a bordo del suo scooter. L’auto viaggiava in direzione opposta rispetto a quella consueta, cosa permessa ai “veicoli forze di polizia”. Alla guida dell’auto c’era Claudio Postiglione, un dipendente della Polizia municipale di ... Leggi su thesocialpost

