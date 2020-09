Us Open 2020: Shapovalov super, Coric sul velluto (Di lunedì 7 settembre 2020) Denis Shapovalov e Borna Coric hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Us Open 2020, attraverso prestazioni dal grande valore specifico e caratterizzate da lodevole continuità nell’arco degli incontri. Il canadese ha sconfitto il più esperto e quotato belga David Goffin per 6-7(0), 6-3, 6-4, 6-3, spazzando via un inizio non esaltante con vincenti da ogni dove, ace e soluzioni straordinariamente efficaci, come da caratteristiche. Il croato è invece riuscito ad avere la meglio su Jordan Thompson con il risultato di 7-5, 6-1, 6-3: disputa senza storia, con il classe ’96 galvanizzato dal successo contro Stefanos Tsitsipas e vittorioso. Shapovalov troverà al turno successivo l’iberico Pablo Carreño Busta, mentre Coric ... Leggi su sportface

