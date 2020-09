«Una storia di 60 anni fa per parlare al presente» (Di martedì 8 settembre 2020) «La ragione principale per cui abbiamo scelto di lavorare a questo film è che parla al presente: per gli americani neri le discussioni di sessant’anni fa sono le stesse che hanno luogo oggi». Lo dice Regina King, regista di One Night in Miami, alla presentazione del film a Venezia, alla quale lei, il cast e lo sceneggiatore Kemp Powers hanno partecipato collegati via zoom dagli Stati Uniti. Le «discussioni» di cui parla la regista sono quelle fra Malcom X (Kingsley … Continua L'articolo «Una storia di 60 anni fa per parlare al presente» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

DantiNicola : Matteo Salvini, l'uomo che faceva il ministro bevendo mojito dal Papeete definisce 'Indegna' @TeresaBellanova. Non… - juventusfc : ?? @WMckennie: «L’idea di venire a giocare qui, in un club con una grandissima storia, mi ha entusiasmato da subito» #WelcomeWeston - VeneziaFC_IT : Per Venezia è un giorno speciale, è il giorno della Regata Storica! Anche il nostro club per la prima prima volta n… - EAlessandrolodi : RT @antonellor68: @GermanoDottori Glielo segnalo. Con una domanda: ci sono stati nella storia altri esponenti repubblicani che abbiano espr… - antonellor68 : @GermanoDottori Glielo segnalo. Con una domanda: ci sono stati nella storia altri esponenti repubblicani che abbian… -

Ultime Notizie dalla rete : Una storia «Una storia di 60 anni fa per parlare al presente» | il manifesto Il Manifesto Cinema, Guadagnino a Venezia 77 fa riscoprire il genio di Ferragamo

VENEZIA – Quando si proviene dal niente ci sono due possibilita’: lasciarsi affogare dall’inettitudine oppure ‘prendere a morsi’ la vita, fare le valigie con vestiti, sogni, passione e andare a prende ...

Frascati – Cittadinanza benemerita a Paolo Falessi, testimonianza autentica della musica che supera i pregiudizi

Quasi un’ora per ripercorrere un cammino lungo 30 anni: un racconto scanzonato, leggero ma toccante, ricco di aneddoti divertenti, personaggi famosi, e momenti emozionanti che hanno segnato la storia ...

VENEZIA – Quando si proviene dal niente ci sono due possibilita’: lasciarsi affogare dall’inettitudine oppure ‘prendere a morsi’ la vita, fare le valigie con vestiti, sogni, passione e andare a prende ...Quasi un’ora per ripercorrere un cammino lungo 30 anni: un racconto scanzonato, leggero ma toccante, ricco di aneddoti divertenti, personaggi famosi, e momenti emozionanti che hanno segnato la storia ...