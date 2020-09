Turris, sabato amichevole di lusso con la Roma Primavera (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – amichevole di assoluto prestigio per la Turris, che sabato 12 settembre (fischio d’inizio alle ore 17) ospiterà – allo stadio “Liguori” di Torre del Greco – la Roma Primavera del tecnico Alberto De Rossi per test in vista dell’inizio degli impegni ufficiali della stagione 2020-2021. La gara amichevole sarà disputata a porte chiuse. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Turris sabato Termoli 1920 sconfitto 2-0 dalla Turris nel debutto stagionale in Coppa Italia Le foto Termoli Online Poesia e Arte dal mondo: Apollo dionisiaco Roma 2020 celebra il senso della bellezza

L’annuale internazionale Apollo dionisiaco celebra il senso della bellezza dell’arte poetica e figurativa di poeti e artisti affermati ed emergenti sul territorio mondiale, sabato 7 novembre 2020 dall ...

C'è l'accordo per il difensore Mirko Drudi, sabato test a Teramo a porte chiuse

La Ternana ha trovato l'accordo con il Pescara per il difensore centrale Mirko Drudi che aveva già dato la sua disponibilità a scendere di categoria per sposare il progetto della Ternana. Confermato l ...

L’annuale internazionale Apollo dionisiaco celebra il senso della bellezza dell’arte poetica e figurativa di poeti e artisti affermati ed emergenti sul territorio mondiale, sabato 7 novembre 2020 dall ...La Ternana ha trovato l'accordo con il Pescara per il difensore centrale Mirko Drudi che aveva già dato la sua disponibilità a scendere di categoria per sposare il progetto della Ternana. Confermato l ...