Topi in una scuola dell’infanzia: salta la riapertura per l’istituto di Milano (Di lunedì 7 settembre 2020) Topi nella scuola dell’infanzia di Milano in via Verga: scatta la derattizzazione e salta il ritorno in classe di stamattina per gli 80 bambini dell’istituto. Rabbia e proteste da parte delle mamme. Inizio dell’anno scolastico choc per i genitori di una scuola dell’infanzia nel centro di Milano: dopo le tante incertezze sull’avvio dell’anno scolastico e … L'articolo Topi in una scuola dell’infanzia: salta la riapertura per l’istituto di Milano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TOnnipotente : RT @dariophoto69: Se appendessimo a testa in giù un paio di fascisti in ogni piazza di ogni città, paese e quant'altro, probabilmente sti t… - il_svenia : RT @dariophoto69: Se appendessimo a testa in giù un paio di fascisti in ogni piazza di ogni città, paese e quant'altro, probabilmente sti t… - Quinta00876879 : RT @dariophoto69: Se appendessimo a testa in giù un paio di fascisti in ogni piazza di ogni città, paese e quant'altro, probabilmente sti t… - MarcoMaleSempre : @agatamicia Un posto di merda veramente anche una zona devastata dall'inquinamento, depressa economicamente e infat… - Giuliarondina20 : RT @dariophoto69: Se appendessimo a testa in giù un paio di fascisti in ogni piazza di ogni città, paese e quant'altro, probabilmente sti t… -