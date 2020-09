Supercoppa A1 2020, Reggio Emilia-Cremona 78-71: cronaca e tabellino (Di lunedì 7 settembre 2020) È l’Unahotels Reggio Emilia ad aggiudicarsi il quarto incontro della fase a gironi della Supercoppa A1 contro la Vanoli Cremona. Un match piuttosto aperto fino agli ultimi secondi termina 78-71 in favore di Reggio Emilia che rimonta lo svantaggio nell’ultimo parziale prendendo ben 18 punti ai propri avversari. Protagonista dell’incontro Bostic con 22 punti conditi da quattro triple, dietro di lui Taylor a quota 20. Per gli ospiti invece spicca T. Williams con 19 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL tabellino UNAHOTELS Reggio Emilia-VANOLI Cremona 78-71 (18-26; 19-14; 11-19; 30-12) Reggio Emilia: Candi 11, Bostic 22, Blums 5, Taylor 20, Cham 11, Porfilio 0, ... Leggi su sportface

