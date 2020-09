Segno fortunato della settimana: Leone (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 7 al 13 settembre 2020 sarà ricca di novità per un Segno zodiacale in particolare: Leone. AMORE ★★★★★Importantissima settimana per tutti voi, con l’ingresso grandioso di Venere nel Segno del Leone, dove rimarrà per tutto il mese di settembre. La parola d’ordine è Amore. È un momento particolare per voi leoncini, disposti ad ‘abbassare la criniera’ e rimettervi in discussione, pronti ad andare incontro alle esigenze del partner a favore di un’armonia di coppia. Chi ha appena fatto un nuovo incontro non ha voglia di ripetere gli errori del ... Leggi su velvetgossip

