Quando il Covid ti spinge al suicidio (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli psichiatri lanciano l'allarme: «Nei prossimi mesi la situazione potrebbe diventare preoccupante» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Quando Covid Vaccino anti-Covid in lavorazione: quando arriveranno le prime dosi Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Coronavirus, Merola (Fp/Cgil) chiede tamponi e test sierologici per il personale delle carceri abruzzesi

Tamponi o test sierologico per il Covid-19 (Coronavirus) sul personale penitenziario di stanza in Abruzzo e Molise. È quanto chiede Giuseppe Merola, coordinatore regionale Fp-Cgil-Polizia ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 settembre: 1.108 nuovi casi e 12 morti

Sono saliti a 278.784 (+1.108 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.297) i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 210.238 (+223 nelle ultime 24 ore, ieri erano 405 ) e i m ...

