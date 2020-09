Palermo, Mirri: “Vincerò in modo diverso, in B entro due anni. Di Piazza? Compro io le sue quote. Boscaglia e Martinelli…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il numero uno del Palermo, Dario Mirri, senza peli sulla lingua.Il presidente dei rosanero ha fatto il punto della situazione sul suo progetto legato al club di Viale del Fante: squadra, allenatore e campionato. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."La fortuna è una componente determinate oltre che per la vita anche per la nostra squadra. Oltre alle competenze, capacità tecniche ed economiche, ci vuole anche la fortuna». Alla sua prima esperienza da presidente di una squadra di calcio, a circa un anno dall'inizio di questa nuova e affascinante avventura, Mirri stila un piccolo bilancio consuntivo: "Mi rendo conto che i risultati sono determinanti e sono il motivo che muove tutto. Ho però la convinzione, come un anno fa, che è il modo di ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, Mirri: “Vincerò in modo diverso, in B entro due anni. Di Piazza? Compro io le sue quote. Boscaglia e Mart… - WiAnselmo : #Palermo, Mirri: 'Vincerò in modo diverso, in B entro due anni. Di Piazza? Compro io le sue quote. Boscaglia e Mart… - Mediagol : #Palermo, Mirri: 'Vincerò in modo diverso, in B entro due anni. Di Piazza? Compro io le sue quote. Boscaglia e Mart… - ILOVEPACALCIO : «Dicono che sono senza soldi per il #Palermo?» ?? #Mirri rivela quanti milioni ha speso ?? - ILOVEPACALCIO : I tifosi del #Palermo sognano il grande bomber, ma #Mirri lo allontana ?? «No, abbiamo #Lucca» -