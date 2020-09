Mattino Cinque: quando il distanziamento sociale non è obbligo ma scelta. Da anni! (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco Vecchi e Federica Panicucci - Mattino5 quando il distanziamento sociale non è obbligo ma scelta. Di fatto la coppia formata da Francesco Vecchi e da Federica Panicucci, padroni di casa di Mattino Cinque, continua a non esserci. Nel corso della prima puntata della stagione 2020-2021 del programma di Canale 5, i due conduttori hanno condiviso insieme soltanto i momenti dei saluti, ritagliandosi poi i propri spazi, più o meno equamente, a seconda dei temi da trattare. Una formula praticamente rimasta intatta rispetto a quella utilizzata gli scorsi anni. Senza pubblico e con pochi ospiti in studio, ogni argomento ha avuto a che fare con il Covid-19: da un lato Vecchi – con piglio critico - si è occupato ... Leggi su davidemaggio

davidemaggio : #MattinoCinque: quando il distanziamento sociale non è obbligo ma scelta. Da anni! - Notiziedi_it : Arianna David, vip e Coronavirus: lo sfogo a Mattino Cinque | Video Mediaset - CambiamentoDel : Laura Agea ospite a Mattino Cinque 07-09-2020 - infoitcultura : Canale 5, lunedì 7 settembre riparte con Mattino Cinque, Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque - marcamoly : Che abbia inizio la parata dei Vip positivo al Covid-19 a Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Il virus non fa alcun… -