Kylian Mbappé positivo al Coronavirus: ecatombe nel PSG (Di lunedì 7 settembre 2020) Kylian Mbappé è positivo al Coronavirus. L’attaccante francese ha lasciato il ritorno della nazionale francese. ecatombe nel Paris Saint Germain Kylian Mbappé è positivo al Coronavirus. E’ l’Equipe ad aver lanciato la notizia riguardo il contagio dell’attaccante del Paris Saint Germain. Il transalpino, secondo i colleghi, avrebbe già lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia della gara contro la Croazia valida per la seconda giornata della Nations League. Il francese appena sabato scorso era sceso in campo contro la Svezia realizzando anche una rete; è quindi scattato l’allarme nel ritiro della selezione guidata da Deschamps, con tutti i calciatori che ora si sottoporranno nuovamente al ... Leggi su bloglive

