Khashoggi: Riad condanna 5 imputati a 20 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 7 SET - I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a Istanbul di Jamal Khashoggi hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene tra ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ISTANBUL, 7 SET - I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a Istanbul di Jamal Khashoggi hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene tr ...

Omicidio del giornalista saudita Khashoggi. Riad condanna 8 imputati: 5 a 20 anni

07 settembre 2020 La sentenza contro contro gli imputati per l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato del suo Paese a Istanbul da una sqaudra di sicar ...

