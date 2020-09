Istruttoria Antitrust, Codacons: “Se accertati illeciti pronti ad azione contro Google, Apple e Dropbox” (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – “Se saranno confermati illeciti sul fronte dei diritti dei consumatori, il Codacons avvierà un’azione risarcitoria contro Google, Apple e Dropbox per conto dei clienti italiani delle tre società”. È quanto afferma in una nota l’associazione dei consumatori, dopo l‘apertura di un procedimento da parte dell’Antitrust nei confronti dei tre colossiper presunte pratiche commerciali scorrette, violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori e presunte clausole vessatorie. “Ancora una volta i colossi dell’hi-tech dimostrano il loro strapotere nei confronti dei consumatori, imponendo condizioni contrattuali svantaggiose e assurde che vanno nel loro esclusivo ... Leggi su quifinanza

