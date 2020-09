Grande Fratello Vip 5, concorrenti: Denis Dosio è l’ultimo ‘vippone’! (Di lunedì 7 settembre 2020) Denis Dosio La casa del Grande Fratello Vip è pronta ad accogliere un ventunesimo (e inaspettato) concorrente. Oltre agli inquilini già annunciati nelle scorse settimane, si aggiunge al cast della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza lunedì 14 settembre, il giovanissimo “influencer” e “cantante” Denis Dosio. Nato a Forlì nel 2001, Denis ha cominciato a farsi conoscere dai suoi follower grazie all’amicizia con Luca Vittozzi, aspirante allievo della terza edizione de Il Collegio. In seguito, Dosio ha aperto un canale su YouTube, facendosi notare da Barbara D’Urso, che l’ha più volte invitato in qualità di opinionista sia a Pomeriggio ... Leggi su davidemaggio

Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - stanzaselvaggia : Salvini che accusa qualcuno di usare la scena mediatica in modalità Grande Fratello è la migliore gag comica del gi… - davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - silkybroccolo : Ho letto i nomi di tutto il cast del grande fratello “vip” - a_meluzzi : RT @RobertoFioreFN: Piazze di Berlino Londra Zurigo Dublino #Roma #5settembre provano che la sola opposizione alla #dittaturasanitaria è de… -