Google, Apple e Dropbox nel mirino dell’Antitrust per i servizi cloud. Verifiche su pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie nei contratti (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Roberto Rustichelli (nella foto), ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing. I soggetti coinvolti sono Google (per il servizio Google Drive), Apple (per il servizio icloud) e Dropbox, “ciascuno interessato sia da un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali”. In particolare, le istruttorie per pratiche ... Leggi su lanotiziagiornale

