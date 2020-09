Gazzetta: Acerbi dice no al rinnovo con la Lazio. Su di lui anche il Napoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Con un’intervista rilasciata alla Rai, il difensore della Lazio, Acerbi, rompe la trattativa per il suo rinnovo con il club. Lo fa dal ritiro della Nazionale, con parole dure. «Se questo è l’atteggiamento il rinnovo non è più nella mia testa». Acerbi è legato alla Lazio da un contratto che scade del 2023. L’ingaggio, spiega la Gazzetta dello Sport, è di 1,8 milioni a stagione, più basso di quello dei big della squadra. Nei mesi scorsi il club gli aveva proposto un adeguamento, anche senza quantificarlo. Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa. Scrive la rosea: “L’offerta della Lazio si aggirerebbe sui 2,5 milioni annui, bonus compresi, il ... Leggi su ilnapolista

