Davvero l’omicidio di Willy è preterintenzionale? (Di lunedì 7 settembre 2020) Willy Monteiro DuarteLe pene per chi sabato sera ha ammazzato Willy Monteiro Duarte a Colleferro, vicino Roma, dovranno essere severe. Durissime. Come e più di quelle riservate ai responsabili di un simile assassinio, tre anni fa nella non lontana Alatri. Quello del ventenne Emanuele Morganti, massacrato dal branco in una piazza del paese. Tre condanne secondo l’accusa troppo tenere, solo 16 anni, per cui il ricorso puntava lo scorso inverno al riconoscimento dell’omicidio volontario. Per il 21enne di origini capoverdiane, a quanto pare intervenuto stavolta per sedare una rissa, non dovrebbe esserci bisogno di aspettare il secondo grado: è il momento che ci si cominci a domandare quanto questo genere di uccisioni possano essere considerate preterintenzionali, cioè oltre le intenzioni dell’indagato. La violenza e la ... Leggi su wired

