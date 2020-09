D’Ambrosio elogia l’Italia: “Barella una certezza, sorpreso da Locatelli” (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia passa ad Amsterdam: battuta l'Olanda 1-0 con la rete di Nicolò Barella. Una bella serata anche per Danilo D'Ambrosio, terzino titolare della Nazionale.LE PAROLE DI D'AMBROSIODanilo D'Ambrosio commenta la prestazione della Nazionale ai microfoni di Rai Sport: "Non abbiamo corso pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende le partite facili o difficili. Quando affronti una squadra come l'Olanda devi alzare il livello di attenzione, ed è quello che abbiamo fatto. Barella ormai è una certezza, anche nell'Inter. So quali potenzialità abbia, ha personalità e sa gestire i momenti della partita. Locatelli ha sorpreso per la personalità e per il palleggio. Non devo certo descrivere le qualità morali di Chiellini, è un punto di ... Leggi su itasportpress

