Coronavirus, contagi in calo ma aumentano i morti (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Con 12 casi registrati nelle ultime 24 ore, aumentano i decessi per Covid-19 ma continua il trend di calo dei contagi. Secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile i nuovi positivi sono 1.108 (ieri 1.297). Numeri che portano il totale dei morti in Italia, dall’inizio dell’epidemia, a 35.553 morti mentre le persone che nel nostro Paese hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono almeno 278.784. Cresce, inoltre, il numero dei ricoveri. Quelli in regime ordinario con sintomi sono 1.719, dunque 36 in più di ieri, mentre le terapie intensive salgono di 9 unità e arrivano a 142. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.132. I tamponi effettuati sono stati 52.553 (24.3003 in meno rispetto a ieri che erano stati 76.856). I DATI REGIONALI – A livello ... Leggi su quifinanza

