Calciomercato Juventus, all in Locatelli: la cessione finanzia l’affare (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus si scatena sul Calciomercato. Dopo gli acquisti di Arthur, Kulusevski e McKennie, i bianconeri cercano un altro rinforzo a centrocampo e Manuel Locatelli pare essere il profilo perfetto per questo ruolo. Un giocatore che piacerebbe sia a Pirlo che alla dirigenza bianconera, ma il Sassuolo chiederebbe almeno 30 milioni senza contropartite. Al momento, sembrerebbe proprio che la Juventus non voglia e non possa arrivare a spendere queste cifre e, per questo, l’operazione rimarrebbe in stand-by. Difficile, ma non impossibile, quindi che Locatelli arrivi a vestire la maglia bianconera, dopo un passato al Milan e una stagione più che discreta al Sassuolo di De Zerbi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ecco Suarez: i dettagli del ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Juventus, #Suarez studia per incassare 10 milioni - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc - #Braida a @tuttosport: '@LuisSuarez9 vale @GeorgeWeahOff e @jksheva7. Su… - heyztaoztao : RT @NicoSchira: Il #Vicenza ha chiesto alla #Juventus il prestito del talentino Nicolò #Fagioli (classe 2001). Contatti ben avviati con l'a… -