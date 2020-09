A Nemi torna Borgo DiVino: arte e bottiglie si incontrano in sicurezza per un weekend da sogno (Di lunedì 7 settembre 2020) Maggiori informazioni su: https://www.castelliexperience.it/Borgo-DiVino http://www.comunediNemi.rm.gov.it/ In parallelo nei giorni 11,12 e 13 settembre una significativa proposta artistico-culturale,... Leggi su leggo

Tibursuperbum : Nemi - Borgo diVino 2020 (11-13 settembre): Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 Settembre torna a Nemi l’appuntame… -

Ultime Notizie dalla rete : Nemi torna A Nemi torna Borgo DiVino: arte e bottiglie si incontrano in sicurezza per un weekend da sogno Leggo.it Vino e Arte a Nemi: 11,12 e 13 settembre appuntamento con Borgo DiVino e Coex

Un formato nuovo per adattarsi alla realtà del periodo. Dall’11 al 13 settembre torna la kermesse enologica di Nemi, con numerose – e invitanti – novità in cartellone. Per cinque anni Borgo DiVino ha ...

Nemi, terminati i lavori di adeguamento della scuola dell’infanzia e primaria

Gli alunni di Nemi tra qualche giorno torneranno a scuola in un edificio completamente rimesso a nuovo. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è stato il consigliere Giovanni Libanori che ha comment ...

Un formato nuovo per adattarsi alla realtà del periodo. Dall’11 al 13 settembre torna la kermesse enologica di Nemi, con numerose – e invitanti – novità in cartellone. Per cinque anni Borgo DiVino ha ...Gli alunni di Nemi tra qualche giorno torneranno a scuola in un edificio completamente rimesso a nuovo. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è stato il consigliere Giovanni Libanori che ha comment ...