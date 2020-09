Vacanze e controesodo: 900mila a settembre in agriturismo (Di domenica 6 settembre 2020) Sono previste oltre 900mila presenze negli agriturismi a settembre che è particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax, la tranquillità e la natura ma vogliono anche approfittare dell’ultimo scampolo dell’estate per tornare in forma alla routine quotidiana. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso delle Vacanze per il controesodo che segna il ritorno della maggioranza degli italiani al lavoro ma anche un inedito turnover nei luoghi di villeggiatura. In questo mese si registra – sottolinea la Coldiretti – un deciso aumento in percentuale del turismo ambientale in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle mete tradizionali, anche se il mare resta il piu’ gettonato. Rispetto allo scorso anno Terranostra ... Leggi su meteoweb.eu

