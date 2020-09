Us Open: Djokovic si auto-elimina, a Flushing Meadows ci sarà un nuovo vincitore (Di lunedì 7 settembre 2020) Clamorosa e spiazzante. La squalifica di Novak Djokovic agli US Open apre scenari incredibili per lo Slam statunitense, rimasto orfano del suo numero uno. Ingenuità pazzesca da parte del tennista serbo che, sotto 6-5 dopo il break conquistato da Carreno Busta, sfoga la sua rabbia lanciando la palla inavvertitamente contro la gola del giudice di linea. La donna cade immediatamente a terra, tossisce e si toglie anche la mascherina dalle evidenti difficoltà respiratorie. Djokovic, spaventato, si scusa ma ciò non basta per evitare l’inevitabile. Squalifica, come da regolamento e senza sconti, anche al più grande in campo. E per via di questa auto-eliminazione a Flushing Meadows ora celebreremo un nuovo campione Slam. Senza ... Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - Rifugianima : RT @SkyTG24: Us Open, Djokovic colpisce (involontariamente) una giudice con la pallina e viene espulso -

Ultime Notizie dalla rete : Open Djokovic Us Open, Djokovic colpisce (involontariamente) una giudice con la pallina e viene espulso Sky Tg24 Djokovic squalificato allo Us Open, Pescosolido: "Decisione esagerata". VIDEO

"Trovo la decisione esagerata, non c'era alcuna cattiveria nel gesto di Djokovic". Stefano Pescosolido, ex tennista oggi commentatore Sky, ha detto la sua sulla clamorosa squalifica del numero uno del ...

Djokovic squalificato agli Us Open: colpisce una giudice di linea con una pallata

La regola è chiara: si configura «ball abuse» quando il giocatore scaglia una palla non in gioco che colpisce una terza persona, causandole nocumento. Non importa che ci sia il dolo, e il gesto con cu ...

"Trovo la decisione esagerata, non c'era alcuna cattiveria nel gesto di Djokovic". Stefano Pescosolido, ex tennista oggi commentatore Sky, ha detto la sua sulla clamorosa squalifica del numero uno del ...La regola è chiara: si configura «ball abuse» quando il giocatore scaglia una palla non in gioco che colpisce una terza persona, causandole nocumento. Non importa che ci sia il dolo, e il gesto con cu ...