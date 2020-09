TikTok, spopola la folle Benadryl Challenge: morta una 15enne (Di domenica 6 settembre 2020) Dramma negli Usa. Chloe Phillips, una ragazza di 15 anni, è morta per overdose di farmaci dopo aver partecipato alla “Benadryl Challenge” su TikTok TikTok è il social del momento. Ogni giorno, nascono tantissimi trend molto giocosi e divertenti che riguardano nuovi balli o brevi sketch da fare con amici e parenti. Però, purtroppo, ci … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

