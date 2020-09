Parma, sconfitta nel secondo test amichevole: passa l’Empoli 2-0 (Di domenica 6 settembre 2020) Il Parma di Liverani esce sconfitto dal Tardini, nel secondo test stagionale. Vince l’Empoli, 2-0, con i toscani apparsi più tonici rispetto ai padroni di casa, fisicamente ancora non al top. A decidere la gara una doppietta di Mancuso, siglata tra il 31′ e il 40′ del primo tempo. L'articolo Parma, sconfitta nel secondo test amichevole: passa l’Empoli 2-0 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Una doppietta di Mancuso nel primo tempo condanna il Parma alla sconfitta nel secondo test pre campionato contro l’Empoli. Il bilancio finale di Liverani non può essere soddisfacente: difesa ballerina ...Fabio Liverani ha commentato ai canali ufficiali del club crociato la sconfitta per 2-0 nell’amichevole contro l’Empoli (leggi qui). Ecco le parole di Liverani: “Io credo che quello di oggi per noi ...