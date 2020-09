Nvidia RTX 3070 sarà una minaccia per Xbox Series X ma non per PS5, Digital Foundry ci spiega il perché (Di domenica 6 settembre 2020) Le nuove GPU di Nvidia, la serie RTX 3000, promettono di catapultare i giocatori PC nel mondo della next-gen e perfino oltre, con delle specifiche tecniche da far impallidire qualsiasi console.Proprio in virtù delle loro potenzialità, secondo Richard Leadbetter di Digital Foundry, le nuove schede grafiche di Nvidia, nello specifico la RTX 3070, rappresenteranno una vera e propria minaccia per Xbox Series X...e solo per lei, perché PlayStation 5 dovrebbe essere al sicuro.La spiegazione dietro questo ragionamento? Molto semplicemente, la RTX 3070 costerà 519 euro/499 dollari e offrirà, allo stesso prezzo o quasi di una console next-gen, delle prestazioni e delle performance nettamente ... Leggi su eurogamer

