Muore a 43 anni colpita da una trave: si era appesa per scattarsi una (Di domenica 6 settembre 2020) Tirrenia, Pisa,, 6 settembre 2020 - Tragedia in piazza Belvedere a Tirrenia. Una donna di 43 anni è morta schiacciata da trave di cemento che le sarebbe crollata addosso colpendola sul collo. La donna,... Leggi su lanazione

Agenzia_Ansa : Incidente durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo. Ha perso la vita un soccorritore della Guardia di Fi… - fanpage : Caduti nel silos durante il lavoro: Francesco muore a 25 anni tre giorni dopo il fratello 22enne - repubblica : Volontario muore a 19 anni dopo essere stato travolto da un'auto sulla A16: stava spegnendo incendio [aggiornamento… - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: Si appende ad una trave di cemento per fare una foto. Muore donna a Tirrenia - alcinx : RT @Tg3web: Muore a 21 anni per i calci e i pugni presi durante una rissa a Colleferro, alle porte di Roma. Willy Monteiro Duarte, origina… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

Non ce l’ha fatta Francesco Gennero, il ragazzo di 25 anni coinvolto nel tragico incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove ha perso la vita il fratello più piccolo Davide di ...Aveva 49 anni ed abitava a Lariano l'autista morto nel'isola ecologica di Rocca di Papa urtando con il camion raccogli-rifiuti il container-ufficio della ditta Del Prete, in via Valle Vergine. Maurizi ...