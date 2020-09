Juventus, Khedira non vuole andar via: i bianconeri pensano al protocollo Mandzukic (Di domenica 6 settembre 2020) Sami Khedira vuole rispettare il suo contratto fino al 2021, ma non rientra più nei piani della Juventus Il futuro di Sami Khedira sembra esser lontano da Torino, ma a pensarla così non sarebbe lo stesso calciatore tedesco. Il centrocampista, infatti, vuole rispettare il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021, ma non rientra più nei piani tattici ed economici del club torinese. E così, come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera potrebbe mettere in atto la stessa formula usata con Mandzukic. Mettere fuori rosa Khedira obbligandolo a trovarsi una nuova sistemazione a gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

