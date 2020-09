Francia, un uomo accoltellato a Parigi: caccia all'aggressore (Di domenica 6 settembre 2020) Un uomo armato di coltello ha ferito gravemente una persona intorno alle 17 alla Gare du Nord di Parigi . Lo ha annunciato la prefettura della capitale francese. La vittima, un afghano richiedente ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : L'uomo accoltellato a Parigi è ferito gravemente alla gola, è un trentenne e sarebbe in pericolo di vita, il suo ag… - Agenzia_Ansa : Francia, un uomo accoltellato a #Parigi LE PRIME IMMAGINI dalla GARE DU NORD IL #VIDEO #ANSA - MediasetTgcom24 : Francia, un uomo accoltellato a Parigi: caccia all'aggressore #parigi - ViselliTania : RT @Agenzia_Ansa: L'uomo accoltellato a Parigi è ferito gravemente alla gola, è un trentenne e sarebbe in pericolo di vita, il suo aggresso… - DriverMattia198 : RT @Agenzia_Ansa: L'uomo accoltellato a Parigi è ferito gravemente alla gola, è un trentenne e sarebbe in pericolo di vita, il suo aggresso… -