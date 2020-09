F1: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gp d’Italia 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate dopo il Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Con il successo ottenuto a Monza, Gasly è ottavo. Arrancano invece le Ferrari in classifica, mai così indietro a questo punto della stagione. Sia Leclerc che Vettel sono stati costretti al ritiro, perdendo altri punti nella graduatoria generale. Anche per Verstappen arriva un forfait pesante. CLASSIFICA piloti AGGIORNATA dopo GP ITALIA Lewis Hamilton 164 Valtteri Bottas 117 Max Verstappen 110 Lance Stroll 57 Lando Norris 57 Alexander Albon 48 Charles Leclerc 45 Pierre Gasly 43 Carlos Sainz 41 Daniel Ricciardo 41 Sergio Perez 34 Esteban Ocon ... Leggi su sportface

