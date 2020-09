Coronavirus, un algoritmo calcola il rischio di morte nei pazienti – Lo studio (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre Un algoritmo in grado di determinare il rischio di morte dei pazienti affetti da Coronavirus all’arrivo in ospedale, così da poter stabilire rapidamente la destinazione migliore: domicilio oppure ospedale. È il risultato di uno studio condotto dall’Università di Firenze, Ospedale Careggi e Fondazione Poliambulanza di Brescia, che verrà pubblicato sulla rivista BMJ-Open. I ricercatori hanno esaminato 516 pazienti affetti da Covid-19, ricoverati nelle due strutture ospedaliere tra febbraio e aprile. L’obiettivo era generare uno strumento di calcolo delle probabilità di decesso, utilizzando parametri ottenibili entro due ore ... Leggi su open.online

