Battuto il record d'immersione nel ghiaccio (Di domenica 6 settembre 2020) L'austriaco Josef Koeberl ha resistito per due ore e mezzo con indosso solo un paio di slip: «È un'ondata di dolore». Leggi su media.tio.ch

LoveCanYaman : RT @marrmat: Entrato in scena da 10 secondi netti e già mi sta sui coglioni. Ha battuto ogni record. #BayYanlis • #askagüven • #EzGür •… - PenguinDust131 : @____echo______ Non ho capito benissimo neanche io ma a quanto pare delle a**y hanno iniziato a insultare in ogni m… - hanbinywf : RT @PenguinDust131: Sono disgustata. Aver battuto un record è qualcosa da celebrare. Il vostro modo di celebrare invece è insultare e scher… - PenguinDust131 : Sono disgustata. Aver battuto un record è qualcosa da celebrare. Il vostro modo di celebrare invece è insultare e s… - CorriereQ : Battuto record immersione nudo nel ghiaccio, due ore e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Battuto record

Corriere Quotidiano

Immerso seduto in una vasca riempita di cubetti di ghiaccio che gli arrivavano fino al collo e nudo se non per un costume: è rimasto in questa posizione immobile per ben due ore e mezzo l’austriaco Jo ...Immerso seduto in una vasca riempita di cubetti di ghiaccio che gli arrivavano fino al collo e nudo se non per un costume da nuoto a slip: è rimasto in questa posizione immobile per ben due ore e mezz ...