Allegri, no all’Olanda per il post Koeman (Di domenica 6 settembre 2020) Un no di lusso. E’ quello che Massimiliano Allegri avrebbe risposto alla Federazione olandese che aveva individuato nell’ex allenatore della Juventus il profilo giusto per guidare la Nazionale oranje dopo l’addio di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona. Secondo quanto riporta Sky Sport, Allegri non è interessato ad allenare al momento una selezione e comunque darebbe priorità all’Italia. Leggi su sportface

