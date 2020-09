Addio a Laura Grasso Fondatrice Arcigay di Cagliari (Di domenica 6 settembre 2020) Laura Grasso (Foto Daga) Addio a Laura Grasso, purtroppo la malattia non le ha dato scampo. La Fondatrice dell’Arcigay nel capoluogo sardo se ne è andata a 60 anni Una donna battagliera che non si è tirata indietro nelle lotte per i diritti civili, non solo per le persone LGBT+ ma per tutti. Senza nessuna distinzione. Una vita dedicata agli altri. Leggi anche >>> Oristano, negato accesso bagno donne a cliente transgender Il quotidiano sardo L’Unione Sarda riporta la notizia del decesso di Laura Grasso, ricordando che durante i primi anni in cui l’AIDS era comparso, definito poi come la peste dei gay, decise di fondare la sezione locale dell’associazione ... Leggi su sanand

Se n'è andata a sessant'anni vinta da una malattia che non le ha lasciato scampo. Laura Grasso era la donna delle battaglie, in prima linea per far valere i diritti di tutti, senza distinzioni. È stat ...

