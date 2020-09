Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 09:30 (Di sabato 5 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E FNTANA DI PAPA NEI DUE SENSI SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI SEGNALIAMO LAVORI NELLA PROVINCIA DI LATINA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E PORTO BADINO IN DIREZIONE TERRACINA, I CANTIERI IN TRATTI SALTUARI RICHIEDONO ALCUNE DEVIAZIONI SU VIABILITA’ LOCALE. PRESTARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ... Leggi su romadailynews

