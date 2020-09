Ufficiale: Crotone, dalla Stella Rossa arriva Vulic (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo il colpo Magallan e l’affare quasi concluso per Riviere, continua lo scoppiettante mercato del Crotone. Gli squali al ritorno in Serie A, hanno ufficializzato, attraverso il proprio sito internet, l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista ex Stella Rossa, Milos Vulic. Di seguito il comunicato della società: Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic. Nato a Kruševac (Serbia) il 19 agosto 1996, Milos è cresciuto nelle giovanili del Napredak Krusevac, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni. Passato nel gennaio 2019 viene alla ... Leggi su alfredopedulla

