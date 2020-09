TS – Inter, la permanenza di Messi al Barcellona rallenta l’affare Vidal (Di sabato 5 settembre 2020) Frenata per l’arrivo all’Inter di Vidal dopo la permanenza di Messi al Barcellona La permanenza di Messi al Barcellona rischia di avere importanti riflessi sul calciomercato dell’Inter e in particolare sull’arrivo di Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte. L’argentino, secondo Tuttosport, potrebbe fare pressioni sul club blaugrana per tenere il cileno. “La permanenza di Leo Messi al Barcellona potrebbe rallentare l’operazione Vidal. Potrebbe, perché le novità nel mercato sono sempre dietro l’angolo, ma chissà che l’asso argentino non convinca il ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Inter permanenza Né Perisic né Nainggolan. Il Giorno: “Inter, Conte può valutare una permanenza a sorpresa” fcinter1908 Messi resta al Barça, Juve e Inter stringono per Suarez e Vidal

Si chiude la telenovela dell’estate: il campione argentino resta in blaugrana, ma l’addio è solo rimandato. La conferma della Pulce non cambia i piani delle italiane per arrivare ai suoi due compagni ...

Biraghi verso la permanenza alla Fiorentina con un nuovo contratto

Come svela La Nazione, rispetto a qualche giorno fa sono infatti cresciute le probabilità di ripartire con Biraghi esterno sinistro sulla fascia occupata da Dalbert: un colloquio con Iachini ha tranqu ...

