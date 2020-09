Tragico incidente sulle Tre Cime di Lavaredo: soccorritore muore durante addestramento, urtato dal rotore dell’elicottero (Di sabato 5 settembre 2020) Tragico incidente durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo: è deceduto oggi l’appuntato scelto, qualifica speciale, Sergio Francese, 55 anni, appartenente alla Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo. L’incidente è avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull’elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della Cima Grande. Per motivi al vaglio, al momento di salire il soccorritore è stato urtato dal rotore. Immediato l’intervento dei colleghi sul posto, cui è subentrato il ... Leggi su meteoweb.eu

AURONZO DI CADORE. E' stato colpito dal rotore dell'elicottero e ha perso la vita in maniera tragica durante un'esercitazione. Il finanziere che è morto quest'oggi sulle Tre Cime di Lavaredo si chiama ...

