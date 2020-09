Traffico sessuale, donna scappata da una ‘casa degli orrori’ (Di sabato 5 settembre 2020) Una giovane donna è stata ritrovata per le strade di Salford in stato confusionale, sembra essere scappata dal mercato del sesso. Una donna terrorizzata è stata trovata a vagare le strade di Salford da un camionista dopo essere scappata da una ‘casa degli orrori’. La donna ha circa vent’anni, dichiara la Polizia, e sembra essere … L'articolo Traffico sessuale, donna scappata da una ‘casa degli orrori’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

